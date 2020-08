Codice Vino, Doc Abruzzo Passerina Superiore Coda d'Oro 2018

La Passerina Coda d’Oro 2018 di Codice Vino esce con un anno in più di affinamento sulle spalle rispetto alla maggioranza delle etichette di questa tipologia. Al naso, il vino propone aromi di frutti tropicali, ma anche pesca e qualche cenno agrumato e di frutta candita. In bocca, lo sviluppo è avvolgente e dinamico con la componente acida a dare un decisivo tocco di fragranza e ritmo. Ma che cos’è Codice Vino? Codice Vino è una diretta emanazione della ben più imponente, numericamente parlando, cantina sociale Codice Citra. Ideato da Valentino di Campli, presidente di Codice Citra, con Vincenzo Ercolino e Filippo D’Alleva, e con la parte tecnica affidata a Riccardo Cotarella e Attilio Scienza, questo progetto lavora su 100 ettari di vigneto sottoposto a zonazione e dove si pratica la viticoltura di precisione. In cantina, le tecniche sono all’avanguardia, con sistemi di cernita degli acini automatizzata e crio-macerazione delle masse, solo per fare un paio di esempi. Il progetto Citra, con sede principale a Ortona compie i suoi primi passi nel 1973 e raccoglie nove cantine sociali per 6.000 ettari a vigneto (tutti locati nella Provincia di Chieti) e 3.000 soci conferitori, rappresentando oggi la più importante realtà vitivinicola dell’Abruzzo. Il suo nome deriva dall’avverbio latino che significa "al di qua" ed è il nome di uno dei due principati in cui si divideva l’Abruzzo nel XVIII secolo.

Copyright © 2000/2020