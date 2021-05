Cogno, Docg Barolo Cascina Nuova 2017

15 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie, identificano nei numeri l’azienda di proprietà di Valter Fissore e Nadia Cogno, continuatori dell’esperienza e del percorso tracciato dal suo fondatore Elvio Cogno, che la avviò nel 1990. Fermentazioni lunghe e sobrio apporto del rovere caratterizzano le etichette a marchio Cogno, che offrono una cifra stilistica solida e costante, ricca ma mai eccessiva, di impronta tendenzialmente classica. Il progetto enologico ha come perno il Cru Rivera (50 ettari complessivi), di cui è senz’altro protagonista, dove primeggiano le parcelle di proprietà Bricco Pernice, Vigna Elena e Cascina Nuova, 1,5 ettari che ospitano ceppi di 15 anni di età media. E proprio il Barolo ottenuto da questi vigneti è l’oggetto del nostro assaggio. Macerata per 60 giorni e affinata per 24 mesi in legno grande, la versione 2017 possiede profondità e finezza. I profumi comprendono ricordi di bacche rosse, viola, erbe officinali, con spezie e tabacco a rifinire il profilo aromatico. In bocca, il vino è ben giocato più sulla finezza tannica che sulla potenza e si sviluppa sui contrasti tra acidità e frutto, fino ad un finale rivitalizzato da una piacevolissima e fragrante nota balsamica. Oltre alla produzione di Barolo, l’azienda situata a Novello mette in campo anche Barbaresco, Barbera d’Alba, Langhe Nebbiolo e Dolcetto.

Copyright © 2000/2021