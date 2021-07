Col di Lamo, Docg Brunello di Montalcino 2016

Giovanna Neri donna di rara simpatia e solarità, nonostante sia cresciuta tra le vigne e la cantina di papà Giovanni, alla fine tra enologia e giurisprudenza aveva optato per quest'ultima, laureandosi peraltro brillantemente. Ma come a volte capita, quando la vita ci mette innanzi a delle scelte divergenti, a prevalere è spesso la passione sulla ragione, così è stato per Giovanna che quando è prematuramente scomparso suo padre, messa da parte la toga è tornata alle origini, ovvero a Montalcino a fare la vignaiola, come papà, nella bella tenuta di Torrenieri appena ereditata. E siccome Giovanna non solo è una donna solare e positiva, ma anche capace e caparbia, quando si mette in testa di fare una cosa, la fa solo bene, tanto che in pochi anni ha tirato su da zero una bellissima realtà. Ha costruito di sana pianta una bella e moderna cantina ben integrata nel paesaggio, e visto che all'ambiente tiene moltissimo, tutta la tenuta è coltivata biologicamente e senza usare prodotti chimici né in vigna né in cantina. Figlio di un'annata straordinaria il suo Brunello '16 brilla per armonia e compattezza, al naso profuma di frutti di bosco maturi, fiori rossi, spezie a cui si somma un delicato fondo minerale; teso, fresco e succoso il sorso dalla potente e persistente carica aromatica, assistita da una esemplare dotazione tannica per un finale lungo dove tornano bene frutto e spezie.

(Massimo Lanza)

Copyright © 2000/2021