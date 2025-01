Col Sandago, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sup. Rive di Collalto E.B. Costa dei Falchi 2023

Il comune di Susegana segna il confine più meridionale della denominazione del Conegliano Valdobbiadene. All’interno dei sui confini, alle sue spalle verso nord, si trovano le prime colline che ospitano i vigneti della docg. Qui si trova la tenuta di Col Sandago, all’interno delle Rive di Collalto, da cui proviene questo cru Extra Brut. Proprio a ridosso della foresteria aziendale si snodano le "coste", lunghi terrazzamenti coltivati a vite a 120 metri di altezza, che guardano dritti in un dirupo dove nidificano i falchetti: il salto di altitudine permette la formazione di correnti ascensionali che gli stessi falchetti usano poi per volare. Da qui il nome - Costa dei Falchi - di questo Prosecco Superiore, che nella versione 2023 profuma di crema pasticcera, salvia e pietra focaia; un carattere austero e roccioso che mantiene anche al sorso: cremoso, minerale, dallo sviluppo lievemente amaricante da buccia di cedro, alla chiusura vegetale e pulita. Dalle Rive di Collalto proviene anche l’Undici, affiancati dal Prosecco Superiore Vigna del Cuc e dal Case Bianche. Insieme al progetto Wildbacher (vitigno raro valorizzato da Col Sandago in 3 versioni: rosso, rosato e metodo classico), rappresentano l’apice della produzione aziendale, che conta su 21 ettari vitati di proprietà e una produzione di 1 milione di bottiglie. Fondata nel 1950, oggi è condotta dalla famiglia Zanetti insieme alla società Hausbrandt Trieste.

