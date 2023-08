Colle Regina, Colli Trevigiani Igt Bianco Forte 2020

L’Azienda Agricola Colle Regina, di proprietà di Marianna Zago e Ornella Martinotto, si trova tra le colline di Farro di Soligo, nel trevigiano, e prende il suo nome dall’omonimo colle, storicamente chiamato “Colle della Regina”. I vigneti dell’azienda sono coltivati a Col San Martino, Farro di Soligo e Collalto ed hanno la particolarità di ospitare alcune varietà cosiddette “resistenti” (si tratta dei vitigni “Piwi” (abbreviazione del termine tedesco Pilzwiderstandfähig che significa resistente ai funghi). Questi vitigni sono incroci ottenuti tramite impollinazione tra vitis vinifera e vite americana, che si sono rivelati capaci di opporsi fisiologicamente alle malattie fungine più comuni in viticoltura, come oidio e peronospora). Una delle novità della moderna viticoltura che da alcuni è considerata una vera e propria rivoluzione. L’azienda guarda anche alla multifunzionalità e, per questo, dal 2007 Colle Regina è fattoria didattica e dal 2022 anche fattoria sociale. Il bianco Forte 2020, ottenuto dalla varietà resistente Solaris, è affinamento sulle fecce per 10 mesi in cemento. Al naso, il suo profilo aromatico è dolce, con rimandi alla pesca, alla rosa e al mango, con tocchi leggeri di erbe di campo. In bocca, il sorso è tendenzialmente agile pur non mancando di densità, e il suo sviluppo è sapido e di buona dinamica, terminando con una nota aromatica di frutta esotica piuttosto intensa.

