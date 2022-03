Collemattoni, Docg Brunello di Montalcino 2017

Il Brunello di Montalcino 2017 di Collemattoni, maturato in legno grande, propone un bagaglio olfattivo di bella intensità fruttata, accompagnata da cenni di spezie e di tabacco. In bocca, il sorso è tendenzialmente ben profilato, di articolazione tannica solida e saporita, e dal finale composto e dai ritorni fruttati. La cantina di Marcello Bucci - che la guida dal 1998, dopo essere stata avviata nel 1983, e che si trova a Sant’Angelo in Colle, nel quadrante sud-ovest della denominazione del Brunello - conta su 11 ettari a vigneto, condotti a biologico, per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie. Gli appezzamenti di vigna sono distribuiti in vari angoli dell’areale di Montalcino, a diverse altezze e con differenti esposizioni: a Sesta, nel vigneto Cava (a Castelnuovo dell’Abate), nel vigneto Orcia (a Sant’Angelo Scalo), nel vigneto Fontelontano (a Sant’Angelo in Colle) e in quello di Collemattoni (sempre a Sant’Angelo in Colle, attorno alla cantina). Da qui arrivano le uve che permettono di produrre rossi solidi, misurati e affidabili, con una cifra stilistica dai tratti sobriamente moderni, in cui i legni di affinamento si dividono tra tonneau e rovere grande a seconda delle tipologie, e capace di evidenziare nelle etichette aziendali (il primo Brunello di Montalcino prodotto è del 1988) una nitida pulizia aromatica, accompagnata da articolazioni gustative senza eccessi di sorta.

(fp)

Copyright © 2000/2022