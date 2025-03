Collemattoni, Docg Brunello di Montalcino 2020

Nella disponibilità di appezzamenti vitati, Collemattoni mette assieme vigna Fontelontano, il vigneto aziendale più vecchio, quello di Collemattoni, posto nei pressi dell’azienda (ed entrambi situati nell’areale di Sant’Angelo in Colle), e i due che si trovano nella zona di Castelnuovo dell’Abate, con, a completamento, i 4,5 ettari, non lontani dal fiume Orcia. In tutto 13 ettari allevati a biologico, da cui sono ricavate 80.000 bottiglie di produzione complessiva. A fare il grande salto fu Adon Bucci, contadino, quando nel 1983 comprò il primo ettaro a Brunello, a Sant’Angelo in Colle. Oggi, a guidare la cantina di famiglia c’è il figlio Marcello (che la conduce dal 1997), insieme alla moglie Francesca Arquint. Le etichette di Collemattoni sono 5 - un rosato da uve Sangiovese, l’Igt “Adone” (Sangiovese, Merlot e Canaiolo) e, naturalmente, un Brunello “annata” un Brunello Riserva e un Rosso di Montalcino - alle quali, recentemente, è stato affiancato il Brunello “Albori”, maturato in legno grande e tonneau e ottenuto da un vigneto situato nei pressi del Passo del Lume Spento. Il Brunello di Montalcino 2020, sottoposto ad una macerazione sulle sue bucce di 40 giorni e maturato per tre anni in legno grande, profuma di frutti rossi, sottobosco e macchia mediterranea, con lievi cenni mentolati. In bocca il sorso è pieno e croccante, dalla progressione gustativa leggiadra e dal finale saporito.

