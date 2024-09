Collestefano, Doc Verdicchio di Matelica 2021

Una bella storia da raccontare quella della famiglia Marchionni, che arriva in provincia di Macerata negli anni Sessanta, armati di tanta buona volontà e di voglia di lavorare. Nel 1978 riescono a comprare il borgo dove si trova ora l’azienda, che prende il nome proprio da quel luogo. Fabio, figlio e attuale titolare, ha studiato enologia e nel 1998 imbottiglia la prima annata di Verdicchio, vino che li ha fatti conoscere al grande pubblico. La coltura biologica non è stata una scelta difficile, perché la certificazione arriva nel 1995, ma è una pratica applicata fin dall’inizio. Lo spirito che anima il lavoro svolto in azienda si può riassumere in pochi concetti: sostenibilità applicata anche ai prezzi e ai rapporti con i consumatori e fornitori; divertimento nel fare un lavoro in maniera seria e corretta; coinvolgimento delle persone perché tutto si ottiene riuscendo a lavorare in sintonia. Il Verdicchio di Matelica 2021 si ottiene da vendemmia manuale, seguita da pressatura soffice delle uve, quindi un soggiorno “sur lie” in tini di acciaio, per riposare in bottiglia prima della messa in commercio. Bello il colore paglierino, cristallino in limpidezza, bagaglio aromatico dove si alternano sentori agrumate e note di erbe aromatiche, come anice e salvia, con un cenno di eucalipto. Al gusto convince per bella avvolgenza, dal sorso gustoso e salino, persistenza appetitosa per un finale lungo.

(Leonardo Romanelli)

