Colombo, Docg Alta Langa Brut Rosè Riserva 2015

La Cascina Pastori, di proprietà del cardiologo Antonio Colombo, che ha realizzato il proprio progetto enologico dopo averlo avviato nel 2004 a partire da questa struttura, si trova a Bubbio nell’astigiano e comprende 10 ettari a vigneto, caratterizzati da terreni di matrice calcarea, per una produzione complessiva di 40.000 bottiglie. Una realtà di piccola dimensione, ma in grado di proporre un’offerta di etichette ben eseguite e dai tratti stilistici moderni e di chiara lettura. Qui si coltivano soprattutto le varietà Pinot Nero e Chardonnay (con una piccola quota di Moscato), che l’azienda declina sia con vini fermi che a Metodo Classico. Un progetto ben realizzato che si distacca parzialmente dal tradizionale focus sulle denominazioni e sui vitigni locali, tipico in questo areale, puntando invece decisamente su vini dalle caratteristiche e dal respiro internazionale, con gli spumanti a recitare il ruolo di protagonisti, anche visto il successo che questa tipologia sta riscuotendo nel recente passato. L’Alta Langa Brut Rosé Riserva 2015 si presenta di un bel colore rosa brillante con perlage fine e persistente. Al naso, si susseguono rimandi alla fragola, al melograno, all’arancia, con tocchi di rosa e pan-brioche. In bocca, il sorso è tonico, dallo sviluppo compatto e continuo, caratterizzato da una piacevole freschezza agrumata, che resta anche nella sapida e persistente chiusura.

