“Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards” 2023: le mete da sogno in Italia, grazie anche al cibo

Nella classifica “The Rest of Europe” dei “The Best Resorts in the World” 2023, che vede in testa l’Adare Manor in Irlanda, l’Italia sale sul podio, alla posizione n. 2 con il JW Marriott Venice Resort & Spa sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia, con il prestigioso ristorante Agli Amici Dopolavoro della famiglia Scarello con lo chef stellato Emanuele Scarello. Al top dell’hôtellerie in Italia c’è il luxury resort Como Castello Del Nero, antico castello tra i vigneti del Chianti Classico, a Barberino-Tavarnelle, con il ristorante 1 stella Michelin La Torre dello chef Giovanni Luca Di Pirro, e a pochi passi dalle cantine Antinori nel Chianti Classico e Isole e Olena. l’Hassler, lo storico hotel 5 stelle lusso nel cuore di Roma, è il migliore nella Capitale, in cima alla scalinata di Piazza di Spagna, con la sua famosa terrazza, tra le più belle al mondo, con vista mozzafiato sulla Città Eterna, e l’Imàgo, il ristorante 1 stella Michelin dello chef Andrea Antonini. Il boutique hotel 5 stelle lusso Portrait Firenze - Lungarno Collection, è, invece, il più bello nella “culla” del Rinascimento, affacciato, con il Caffè dell’Oro dello chef Antonio Minichiello, sul Lungarno e su Ponte Vecchio. E il luxury hotel 5 stelle San Clemente Palace Kempinski Venice sull’isola privata di San Clemente nella Laguna veneziana, è il più affascinante di Venezia, grazie anche alla cucina gourmet dell’Acquerello Restaurant. Ecco le destinazioni da sogno del viaggio in Italia secondo i lettori di “Condé Nast Traveller” di tutto il mondo, premiati con i “Readers’ Choice Awards” 2023, che raccontano come il 2023, dopo il 2022 che ha segnato il ritorno al viaggiare, sia stato un anno di scelte ben mirate di mete per le vacanze, alle quali i viaggiatori hanno dedicato più tempo e denaro, in nuove destinazioni, privilegiando la cultura, la sostenibilità e, ovviamente, l’enogastronomia.

Scorrendo la classifica europea dei “The Best Resorts in the World” 2023, oltre al JW Marriott Venice Resort & Spa, l’Italia piazza anche il Valle dell’Erica Resort Thalasso & Spa a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, alla posizione n. 16, il Resort Castelfalfi a Montaione, in Toscana, alla posizione n. 21, l’Alpina Dolomites a Castelrotto, in Alto Adige, alla posizione n. 24 e il 7Pines Resort Sardinia, a Baja Sardinia, in Sardegna, alla posizione n. 25, ultima di una “top 25”.

Scorrendo la classifica italiana dei “The Best Hotels and Resorts in Europe” 2023, i “top 20” d’Italia, dopo il Como Castello Del Nero, sono l’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel ad Amalfi in Campania, alla posizione n. 2, e l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole in Toscana, alla posizione n. 3, seguiti dal Caruso A Belmond Hotel a Ravello e da Il San Pietro di Positano sempre nella Costiera Amalfitana, dal Park Hyatt Milano a Milano, Il Falconiere a Cortona in Toscana, Caesar Augustus a Capri di nuovo in Campania, Grand Hotel Villa Serbelloni e Il Sereno sul Lago di Como, Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento ancora in Campania, Villa d’Este sempre sul Lago di Como, Grand Hotel Timeo A Belmond Hotel a Taormina in Sicilia, Grand Hotel Tremezzo ancora sul Lago di Como, Borgo Egnazia a Savelletri in Puglia, Villa Sant’Andrea A Belmond Hotel a Taormina Mare, dal Grand Hotel Miramare a Santa Margherita Ligure in Liguria, Mandarin Oriental sempre sul Lago di Como, da Le Sirenuse ancora a Positano e dallo Splendido A Belmond Hotel a Portofino in Liguria, che chiude alla posizione n. 20.

La “The Best Cities in the World for Food”? San Sebastian in Spagna, in testa ad una “top 10” in cui l’Italia non può mancare, grazie a Napoli, alla posizione n. 3, “città della pizza” per eccellenza, da gustare in tutte le sue infinite varianti a partire dalla Margherita, e Roma, alla posizione n. 9, “capitale” anche della pasta italiana, tra cacio e pepe, carbonara, bucatini all’amatriciana e gnocchi alla romana, accompagnati da carciofi alla giudia e saltimbocca alla romana. Ed è anche grazie alla tavola e agli ottimi vini che si assaggiano nei suoi ristoranti a conduzione familiare tra le vie e i palazzi medievali, e che ne svelano l’anima più autentica, che Siena, città del Palio e città d’arte tra le più belle d’Italia, nel cuore della Toscana, è la “The Friendliest Cities in Europe”.

Ma il Belpaese, vince grazie anche alla Sardegna incoronata “The Best Islands in Europe”, con i suoi 2.000 km di coste nel Mar Mediterraneo, che racchiudono mete tra le più gettonate dal jet-set internazionale come la Costa Smeralda, ma anche piccoli Paesi, tra reperti archeologici e i sentieri della transumanza e della pastorizia, in una “top 20” in cui ci sono anche la Sicilia, alla posizione n. 5, grazie anche alla sua enogastronomia di altissima qualità, e Ischia, alla posizione n. 16, terra di grandi vini e ricca gastronomia.

Copyright © 2000/2023