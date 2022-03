Conquistando 19 su 21 medaglie in gara l’Italia vince al Concorso “Sol d’Oro” (Veronafiere)

Cinque premi al Lazio, tre alla Puglia, due alla Campania, Sicilia, Umbria, uno ciascuno ad Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Veneto: così, grazie alla qualità del suo olio extra vergine d’oliva, l’Italia sbanca nel Concorso “Sol d’Oro” n. 20, la più selettiva competizione al mondo dedicata all’“oro verde” e promossa da Veronafiere, che ha visto i produttori italiani conquistare 19 delle 21 medaglie previste nelle sette categorie (Fruttato leggero, Fruttato medio, Fruttato intenso, Dop-Igp, Biologico, Monovarietale, Absolute Beginners e per la prima volta, Dop-Igp). Sul podio anche Croazia e Spagna. E, per la prima volta, la Cina conquista una “Gran Menzione”. Ad aggiudicarsi il “Sol d’Oro Challenge 2022”, che premia la miglior perfomance complessiva, l’azienda Americo Quattrociocchi di Terracina (Latina).

A Verona l’edizione 2022 del “Sol d’Oro” ha visto la partecipazione di 252 campioni provenienti da Italia, Croazia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Cina e Spagna, sopposti alla valutazione di una giuria internazionale. “Fin dalla nascita, nel 2002, il Concorso ha consolidato il suo ruolo di promotore del miglioramento produttivo, della conoscenza e del marketing degli oli extravergine di oliva di qualità nel mondo - spiega Matteo Gelmetti, vice presidente Veronafiere - oggi “Sol d’Oro” è un vero e proprio marchio di certificazione della qualità riconosciuto dai buyer italiani e stranieri. L’auspicio, ora, è tornare fisicamente anche all’estero con “Sol Int’l”, accompagnando produttori e vincitori su mercati di Giappone e a Hong Kong, strategici per la diffusione della cultura e della distribuzione oleicola in tutta l’Asia”.

La cerimonia di premiazione ufficiale il 10 aprile a “Sol & Agrifood”, il salone Internazionale dell’agroalimentare di qualità, a Veronafiere, dove tutti gli oli migliori saranno protagonisti di degustazioni guidate.

Focus: i migliori “Sol d’Oro” Emisfero Nord 2022

Categoria Extravergine Fruttato leggero

Sol d’Oro

Tamìa Green - Società Agricola Sergio Delle Monache, Vetralla (Viterbo)

Sol d’Argento

Extremum - Azienda Agricola Paolo Cassini, Isolabona (Imola)

Sol di Bronzo

Evo Bio Batta - Frantoio Giovanni Batta, Perugia

Categoria Extravergine Fruttato medio

Sol d’Oro

Villa Magra Riserva di Famiglia - Frantoio Franci Montenero d’Orcia (Grosseto)

Sol d’Argento

Superbo - Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina)

Sol di Bronzo

Fam Ravece - Oleificio Fam, Venticano (Avellino)

Categoria Extravergine Fruttato intenso

Sol d’Oro

Crognale - Azienda Agricola Tommaso Masciantonio, Casoli (Chieti)

Sol d’Argento

Cetrone In - Azienda Agricola Alfredo Cetrone, Sonnino (Latina)

Sol di Bronzo

Cenzino Coratina - Azienda Agricola Vincenzo Marvulli, Matera

Categoria Dop-Igp

Sol d’Oro

Riserva Dop Umbria-Colli Assisi Spoleto - Azienda Agraria Marfuga, Campello sul Clitunno (Perugia)

Sol d’Argento

Parqueoliva Serie Oro - Dop Priego de Còrdoba Almazaras de la Subbetica, Carcabuey (Cordoba, Spagna)

Sol di Bronzo

Letizia - Dop Monti Iblei - Azienda Rollo, Ragusa

Categoria Biologico

Sol d’Oro “Organic”

Opg Chiavalon Croazia

Sol d’Argento

Classico - Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina)

Sol di Bronzo

Bio - Intini srl, Martinafranca (Taranto)

Monovarietale Sol d’Oro

Idra - Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (Salerno)

Sol d’Argento

Olivastro - Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina)

Sol di Bronzo

Coratina - Intini srl, Martinafranca (Taranto)

Absolute beginners

Sol d’Oro

Green Selection - Frantoio di Cornoleda, Cinto Euganeo (Padova)

Sol d’Argento

Riserva - Azienda Agricola Tommaso Fiore, Terlizzi (Bari)

Sol di Bronzo

XV° Meridiano - Etna Island, Nicolosi (Catania)

Sol d’Oro Challenge 2022

Azienda Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina)

