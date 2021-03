Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Rosé Pas Dosé Mariella 2014

Riappropiamoci del rosa! Il colore femminile per eccellenza talvolta è osteggiato dallo stesso mondo femminile che teme di apparire vanesio o di poca sostanza. Invece è un colore carico di positività e di buon auspicio. Così Contadi Castaldi ha pensato il suo Mariella, un pas dosé di Pinot Nero con un piccolo taglio di Chardonnay che è un inno alla gioia per il colore carico, sia nel vino che nel packaging. I fiori dell'etichetta sono protagonisti a tal punto da finire anche sulla capsula della bottiglia. E mai come in questo momento c'è bisogno di un sorriso anche dinanzi a un'etichetta che, in questo caso, è anche una dedica alla signora Mariella, madre di Francesca Moretti. Poi c'è anche la sostanza, ovvero una cuvée che esce solo nelle migliori annate - la prossima infatti sarà nel 2019 che uscirà nel 2024 - un affinamento sui lieviti che va dai 60 ai 70 mesi, in parte in acciaio, in parte in barrique - infatti l'annata assaggiata è del 2014 - con sboccatura avvenuta nel 2019. La nuance è quella del corallo, la bollicina fine e persistente, il naso richiama i fiori ma anche l'arancia sanguinella e la bocca ha l'austerità e la freschezza dei metodi classici importanti con tanto di sensazione di crosta di pane e noisette. Non aspettatevi dunque una beva semplice, questa può essere a tutti gli effetti una bella etichetta da regalare e da regalarsi.

(Francesca Ciancio)

