“Contemporaneità vuol dire conoscere tutto e dimenticarsi di tutto, per costruire il futuro”

Da Identità Golose, la “ricetta” contro la pandemia di Massimo Bottura. “In mezzo ai vari lock down e stop ad go ci siamo messi a cucinare rileggendo le vecchie ricette. Bisogna conoscere e poi dimenticare, per creare il futuro, anche con qualche licenza poetica. Coinvolgendo tutta la squadra, anche in sala. Che è fondamentale, perchè al ristorante dobbiamo dare ristoro all’anima delle persone. I trionfi italiani? Solo noi non capiamo il nostro valore. Il mondo ci ama”.

