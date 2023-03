Contratto, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Noirs For England 2018

Lo spumante “For England” viene realizzato intorno al 1920 appositamente per il mercato inglese, come suggerisce la sua dicitura, per poi essere introdotto anche nel mercato italiano a cavallo degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso. I suoi profumi vanno dai rimandi alla frutta bianca e ai fiori con tocchi di crosta di pane e agrumi. In bocca, il sorso possiede carbonica ben dosata ed è piacevolmente fresco e dallo sviluppo pieno e sapido, terminando con un finale su note di mandarino e melograno. La versione da Pinot Nero in purezza senza dosaggio 2018 rifermenta in bottiglia per 40 mesi. La cantina dei Contratto è un vero e proprio luogo della storia enoica dell’astigiano. Ha sede a Canelli dal 1867 e qui è stato anche imbottigliato per la prima volta un Metodo Classico con l’indicazione dell’annata (era la 1917). Ancora caratterizzata strutturalmente dallo stile liberty, possiede un sistema di tunnel sotterranei, costruito fra il 1860 e il 1912. Un monumento senza eguali - dove riposano centinaia di migliaia di bottiglie - che dal 2011 è passato nelle mani della famiglia Rivetti (proprietaria dell’azienda langarola La Spinetta). La nuova proprietà ha intrapreso un lavoro di ristrutturazione complessivo a partire dall’abbandono dei vigneti dell’Oltrepò Pavese, per acquisire esclusivamente uve piemontesi, oltre che ad impiantare quaranta ettari di vigna a Bossolasco, a 750 metri d’altezza.

(fp)

