Contratto, Docg Alta Langa Pas Dosé Special Cuvée Riserva 2015

L’Alta Langa Pas Dosé Special Cuvée Riserva 2015, la cui quota di Chardonnay matura per 7 mesi in barrique usate, affina sui suoi lieviti per oltre 90 mesi. Al naso si susseguono toni agrumati e floreali con leggere nuance speziate e di pasticceria, mentre in bocca il sorso è sapido e gustoso, dal perlage fine e continuo, terminando con un finale ben profilato su rimandi di nocciole tostate. La cantina dei Contratto (che restano proprietari dell’azienda fino al 1993, quando subentra la famiglia Bocchino) è un vero e proprio luogo della storia enoica dell’astigiano. Ha sede a Canelli dal 1867 e qui è stato anche imbottigliato per la prima volta un Metodo Classico con l’indicazione dell’annata: era la 1917. Ancora caratterizzata strutturalmente dallo stile liberty, l’azienda possiede un articolato sistema di tunnel sotterranei, costruito fra il 1860 e il 1912. Un monumento senza eguali - dove riposano centinaia di migliaia di bottiglie - che dal 2011 è passato nelle mani della famiglia Rivetti (proprietaria dell’azienda langarola La Spinetta e della toscana Casanova della Spinetta). La nuova proprietà ha portato avanti una profonda e complessiva ristrutturazione aziendale a Canelli, a partire dall’abbandono dei vigneti dell’Oltrepò Pavese, per acquisire esclusivamente uve piemontesi, oltre che ad impiantare quaranta ettari di vigna a Bossolasco, a 750 metri d’altezza, guardando all’Alta Langa.

