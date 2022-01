Coppi, Doc Gioia del Colle Rosso Senatore 2017

La Casa Vinicola Coppi è una azienda familiare che produce vino con passione nella culla delle DOC del Primitivo di Gioia del Colle e del Negroamaro. Nella Proprietà si vinificano solo vitigni autoctoni provenienti da suoli straordinari per cui la filosofia produttiva è quella di rispettare e assecondare l’espressione del territorio realizzando vini piacevoli ed eleganti. Tra questi una nota particolare la merita il “Senatore”, etichetta dedicata al fondatore della Casa. Si tratta di un Primitivo in purezza vinificato con uve provenienti da impianti ad alberello siti su terreni calcareo argillosi, dove la selezione delle uve inizia in vigna con una raccolta manuale. La fermentazione avviene in acciaio mentre l’affinamento, per circa 12 mesi, viene effettuata in botti di rovere di Slavonia di 50 hl di secondo passaggio. Il risultato è un vino, di colore rosso rubino profondo, brillante, che sorprende subito al naso per la sua piacevolezza, eleganza e complessità con un predominante sentore di ciliegia matura che lascia via via spazio al cassis, al ribes nero e a note di melagrana, speziature dolci, cuoio, tabacco. Al palato, l’ingresso è fresco, elegante e morbido, equilibrato, con un tannino setoso, ben integrato e una complessità che ricorda e amplifica quella percepita al naso. Finale lungo e piacevole, con note di melagrana, ciliegia e liquirizia dolce che invitano ad un nuovo assaggio. Perfetto in abbinamento con formaggi.

(Paolo Lauria)

