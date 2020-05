Cosa bevono gli americani? Piemonte e Toscana, ma i wine lover sono sempre più aperti e curiosi

New York città trend setter di mode e costumi, ma anche osservatorio privilegiato per capire dova va il consumo di vino in tutti gli Stati Uniti. Nella cantina del Ristorante Babbo, della famiglia Bastianich, 35.000 bottiglie,per un valore che sfiora i 3 milioni di dollari. Ma cosa bevono gli americani? Ne abbiamo parlato (qualche mese fa) con Juan Pablo Escobar, wine director di Babbo. “Al top, Piemonte e soprattutto Toscana, dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino fino a Bolgheri, con il Sassicaia tra i più amati, ma è bello anche far scoprire nuovi produttori e nuovi territori, penso all’Etna”.

