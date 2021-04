Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena 2016

Genagricola, che fa parte del Gruppo Generali Italia Assicurazioni, concentra un’attività agricola dai numeri importanti: 8.000 ettari coltivati sul territorio nazionale e oltre 5.000 in Romania, per un fatturato annuo che si aggira sui 50 milioni di euro. Nel comparto viticolo Genagricola sforna all’anno mediamente oltre 4 milioni di bottiglie, prodotte da 900 ettari di vigneto con sette aziende che vinificano in Italia (con i marchi Borgo Magredo, Bricco dei Guazzi, Costa Arènte, Gregorina, Poggiobello, Solonio, Tenuta Sant’Anna, Torre Rosazza, Vineyards V8+) e una in Romania (Dorvena). Un mosaico enoico dalla dislocazione geografica molto articolata che va dal Friuli al Piemonte, dal Veneto all’Emilia Romagna, comprendendo anche il Lazio, per arrivare, appunto, fino in Romania, a declinare molte tipologie di vini e altrettante peculiari caratteristiche. In Veneto, la realtà di Costa Arènte conta su 18 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 46.000 bottiglie, ed è probabilmente l’azienda che rappresenta la “boutique winery” del Gruppo, trovandosi oltre che sui declivi della Valpolicella classica anche in Valpantena, l’unica sottozona della denominazione. L’Amarone della Valpolicella Valpantena 2016 possiede un profilo aromatico contraddistinto da un rigoglioso fruttato e qualche cenno speziato, ad introdurre un sorso di continua sapidità, che conduce e dà ritmo alla beva.

