Creatività, cultura, bellezza e capacità manifatturiera: se l’Italia punta sul “Patriottismo dolce”

L’Italia è più consapevole dei propri punti di forza di quanto spesso si racconti: il 72% degli italiani si dichiara fiero di esserlo, l’85% ritiene che il nostro Paese abbia uno stile di vita apprezzato e imitato nel mondo e una larga maggioranza riconosce nell’Italia qualità distintive come creatività, qualità dei prodotti, cultura, bellezza e capacità manifatturiera. Una fotografia che conferma l’esistenza di un capitale sociale, civile ed economico su cui costruire il futuro del Paese. È proprio il “Patriottismo dolce. Identità, comunità, soft economy nel tempo delle fratture”, il tema del Seminario Estivo di Fondazione Symbola, edizione n. 24 (11-13 giugno a Mantova), realtà che aggrega le eccellenze del made in Italy orientate a sostenibilità, qualità e legame con il territorio. Un confronto che coinvolgerà oltre 100 relatori tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e sociale, dell’impresa, della ricerca e della cultura. A far parte di Symbola sono anche numerose realtà del vino - che storicamente la sostengono ed i cui vini saranno nei calici del Seminario - tra cui Masciarelli, Bortolomiol, Arnaldo Caprai, Consorzio di Tutela Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Consorzio Doc Delle Venezie, Tenute Lunelli e Federdoc, ed anche WineNews, a conferma di come l’eccellenza vinicola sia un motore fondamentale dell’economia e dell’identità del nostro Paese.

Il concetto di “Patriottismo dolce” consiste in un amore per il Paese che non ha bisogno di alzare muri, perché trova forza e sicurezza nella propria identità, nella coesione delle comunità e in un’economia a misura d’uomo. Quando l’identità è solida, diventa capace di dialogare, di includere, di generare futuro.

Nel corso delle tre giornate si parlerà di Europa, energia, clima, economia circolare, Intelligenza Artificiale, lavoro, competenze, manifattura e territori, con l’obiettivo di individuare percorsi concreti per rafforzare la competitività del Paese senza rinunciare alla sostenibilità e alla qualità che caratterizzano il modello italiano. Tra gli ospiti attesi figurano, tra gli altri, Marco Granelli, presidente Confartigianato; Dario Costantini, presidente Cna; Stefano Micelli, professore di International Management Università Ca’ Foscari di Venezia, Enrico Vanzina, scrittore di Cinema e Letteratura; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, Francesca Gostinelli, direttore Italia Gruppo Enel; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Carlo Bartoli, presidente Ordine dei Giornalisti; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Roberto Della Seta, giornalista e storico; Marco Busca, vescovo di Mantova; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano; Paolo Gentiloni, ex Commissario Europeo per l’Economia; Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli.

Secondo il presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il “Patriottismo dolce” è una leva per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, e, in vista della “Giornata dell’Ambiente” (5 giugno), l’ambientalista e politico italiano ribadisce come “la Green Economy è la migliore risposta alle crisi che stiamo attraversando grazie a una transizione verde e digitale che è l’obiettivo dell’Europa. Occorre accelerare sulle rinnovabili, la transizione verde e sostituire i combustibili fossili per aiutare la pace. Oltre a contrastare la crisi climatica ci rende più liberi dalla dipendenza dal gas e petrolio di importazione. Dipendenza che stiamo pagando pesantemente a seguito delle guerre su diversi fronti. Esiste già oggi un’Italia che affronta la sfida alla crisi climatica e che vedremo protagonista anche al Seminario Estivo, un’occasione di incontro per quanti vogliono bene all’Italia. Secondo il rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere circa un terzo delle imprese (578.000) negli ultimi 5 anni hanno investito sul green in Italia innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro: 3,3 milioni di greenjobs. Sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Difendere l’ambiente e affrontare con coraggio le crisi climatica non è solo necessario, ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro come affermiamo nel Manifesto di Assisi promosso da Fondazione Symbola e Sacro Convento”.

WineNews è entrata a far parte di Symbola fin dal 2006, condividendo la capacità di coniugare antica tradizione, nuove tecnologie, ricerca e sviluppo.

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