Crociani, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2020

La cantina della famiglia Crociani, oggi condotta da Susanna figlia del fondatore Arnaldo Crociani, ha iniziato a produrre ed imbottigliare in proprio nel 1985. L’azienda possiede 10 ettari a vigneto posti in una delle “sottozone” più significative dell’areale di Montepulciano, quella de “Le Caggiole” (una delle 12 Unità Geografiche Aggiuntive del progetto “Pieve” varato recentemente dal Consorzio del Nobile). Qui viene coltivato Sangiovese, Canaiolo, Mammolo, Trebbiano, Chardonnay e Pulcinculo. La vinificazione è svolta in una cantina vicina ai vigneti, mentre l’invecchiamento dei vini viene effettuato in alcuni antichi locali del centro storico di Montepulciano, mantenendo viva una tradizionale pratica enologica, che ha reso Montepulciano uno dei pochi luoghi dove la maturazione del vino avviene ancora entro le sue mura storiche. Lo stile delle etichette aziendali, evidentemente, ha un’impronta tradizionale, con gli invecchiamenti effettuati in legno grande e con l’espressività del Sangiovese lasciata “libera” - anche a rischio di qualche discontinuità qualitativa - di attingere direttamente alle caratteristiche delle annate che si succedono. Il Nobile 2020 profuma di piccoli frutti rossi, cenni ferrosi e tocchi affumicati. In bocca, il sorso è vivace, succoso e contrastato, dai tannini nervosi e dalla fragranza acida ben scandita, terminando ancora sul frutto dolce e su rimandi terrosi.

(fp)

Copyright © 2000/2023