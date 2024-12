Crumbl cookies, lenticchie e spatzle: le ricette più cercate sul web, nel 2024, in Italia

Con il 2024 che volge al termine, per molti è il momento giusto per tirare le somme sui 12 mesi appena trascorsi. E, tra questi, c’è anche Google che, attraverso la classifica “Un Anno di Ricerche su Google” rivela le chiavi di ricerca più popolari dell’anno che sta finendo, a livello nazionale e mondiale. Quest’anno è particolarmente evidente l’influenza che i social networks, e specialmente TikTok, hanno avuto sulle ricerche degli utenti di Google, soprattutto guardando ai dati delle ricerche a livello globale. Ma, per quanto riguarda la top 3 degli interessi del Belpaese in ambito “Ricette”, a guidarla, scalzando dal primo posto la ricetta più cercata dello scorso anno, sono i “Crumbl cookies”, i famosi biscotti americani, seguiti poi dalle “Lenticchie”, il piatto povero tipico del fine anno che aveva guidato la lista dei più cercati nello scorso 2023, e quindi dagli “Spatzle”, piccoli gnocchetti a base di farina di grano tenero, uova e acqua, molto diffusi in Tirolo, ma di origini tedesche (come il nome suggerisce).

Subito fuori dal podio, al quarto posto, la ricetta per degli ottimi “Funghi sott’olio”, mentre, in quinta posizione, troviamo la voglia degli italiani di scoprire come venga preparato un “Risotto alla monzese originale”, il risotto di riso carnaroli con zafferano, burro, Grana Padano Dop e la salsiccia luganega monzese, arricchita con formaggio, brodo di carne e vino, nel pieno rispetto della preparazione e della tradizione culinaria di origine. Uscendo, quindi, anche dalla top 5, alla posizione n. 6, troviamo il “Capretto al forno”, piatto molto consumato (specie nel periodo Pasquale) e strettamente collegato al sacrificio nella simbologia cristiana, per arrivare poi alla ricerca di “Insalata di riso”, leggera e particolarmente amata dagli abitanti dello Stivale nel caldo periodo tra giugno ed agosto. A conquistare la curiosità, i palati e le ricerche degli italiani, però, c’è anche lo “Smash burger”, un hamburger che segue una particolare tecnica di cottura del patty (il disco di carne), schiacciato e cotto rapidamente, che permette la formazione di una croccante crosticina. Penultima voce nella classifica delle 10 ricette più cercate del Belpaese sono i “Finocchi gratinati al forno”, nella loro versione più classica con besciamella o con le tante varianti che possono essere trovate sul web, che superano il “Casatiello napoletano originale”, la tipica ciambella salata farcita con salumi e formaggi e con le uova in superficie (ancora una volta, simbolo religioso, sorrette da dei cordoncini “a croce”) incontestata regina delle tavole pasquali campane.

Per ciò che riguarda il resto del mondo, invece, la curiosità ha portato gli utenti a cercare gli “Olympic chocolate muffins”, ovvero i muffin al cioccolato delle Olimpiadi di Parigi, sull’onda dell’amore per questa preparazione che gli atleti, ed in particolare il nuotatore norvegese Henrik Christiansen (soprannominato per questo, per l’appunto, “Muffin Man”), hanno condiviso sui social. Al secondo posto delle ricette più cercate al mondo, invece, si trova il “Tanghulu”, un dolce tradizionale della Cina del Nord (e particolarmente consumato a Pechino) che consiste in spiedini di frutta caramellata, e che supera i “Tini’s Mac and Cheese”, i viralissimi maccheroni al formaggio (il video della ricetta, su TikTok, ha totalizzato ben 132,5 milioni di visualizzazioni) della “TikTok chef” Tini (10,4 milioni di followers sul social). Al quarto posto troviamo il “Mango pickle”, un condimento di origine indiana che spesso accompagna dal-rice, dal-roti, parathas e molti piatti per la colazione, una conserva di mango acerbo, speziata e piccante, realizzata in tantissime versioni. A chiusura della top 5 mondiale dedicata alle “Ricette Food and Beverage” più cercate al mondo nel 2024 c’è la “Dubai chocolate bar”, il fenomeno che, partito da una cioccolateria locale specializzata in fantasiose barrette di cioccolato, ha conquistato il mondo con barrette grandi e colorate (per esempio con la tecnica del dripping, lo sgocciolamento del colore, che fa il verso a Pollock e agli action painters americani), realizzate con ingredienti e tecniche particolarmente “trendy” sui social, come il contrasto tra l’esterno croccante ed il ripieno cremoso. Altre ricette in top 10 sono la “Dense bean salad”, ideata dall’influencer di TikTok Violet Witchel e composta da più tipi di fagioli, verdure, formaggio ed un alimento proteico opzionale, o la “Chia water”, una bevanda popolare su TikTok che consiste in semi di Chia (sementi della Salvia Hispanica, pianta floreale comune in Centro e Sud America), ricchi di proprietà benefiche, in un bicchiere d’acqua, od ancora lo “Sleepy girl”, il mocktail (ancora una volta nato e divenuto virale su TikTok) che rilassa e migliora il sonno grazie alla sua composizione di succo di amarena, una dose di magnesio e soda. Alle posizioni n. 8 e n. 9, rispettivamente, si trovano, invece, la “Lemon balm”, nome inglese della melissa vera, popolare tra le ricerche di ricette e spesso accompagnata da “per dimagrire”, e le “Viral cucumber salad”, un trend avviato dal TikToker Logan Moffit che, grazie alle sue svariate combinazioni, sempre e rigorosamente a base di cetrioli (che gli sono valse l’appellativo di “the cucumber guy”), ha conquistato una certa viralità sulla piattaforma e, a quanto pare, anche nei trend di ricerca di tutto il mondo.

