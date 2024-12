Cucina, cultura e musica nella “Cena di Natale” di Antonella Clerici con Massimo Bottura

Due studi collegati in diretta come succede a casa durante le feste dove la vita familiare si svolge tra cucina e salotto. Ricette, cultura, musica, show. Padrona di casa: Antonella Clerici, “regina” dei programmi di cucina in tv, che stasera, in prima serata su Rai 1 (ore 21:15), condurrà in diretta “Cena di Natale”, una trasmissione speciale e ricca di ospiti. Tra questi il tristellato chef dell’Osteria Francescana di Modena, Massimo Bottura, che svelerà i segreti dei piatti tradizionali del Natale italiano e come, tra ricette classiche e innovazioni culinarie, la tavola è simbolo di unione, creatività e sostenibilità.

Non solo. L’attore Alessandro Siani parlerà della cucina italiana nel mondo e il conduttore Enzo Miccio darà consigli per allestire la tavola perfetta, e, ancora, tra gli ospiti, dal conduttore Stefano Martino ai cantanti Gianni Morandi, Nek e Paola Iezzi, giudice di “X Factor”, dall’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ai 12 finalisti di “The Voice Kids”, passando con la comica Katia Follesa. Spazio anche alla cultura con il collegamento in diretta da Piazza San Pietro, a Roma, dove “la belva” Francesca Fagnani converserà con il Cardinale Mauro Gambetti in occasione dell’apertura della Porta Santa e dell’inaugurazione del Giubileo. Sempre dalla Capitale, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio affascinante alla scoperta del presepe napoletano del Settecento.

Un grande spettacolo, annuncia la Rai, tra cucina, musica e storia del Natale per celebrare l’inizio delle festività, con piatti, ricette e prodotti alimentari che avranno un ruolo centrale e di raccordo rispetto a tutta la trasmissione guidata dalla Clerici, storica conduttrice, tra gli altri, de “La prova del cuoco”, e in proiezione verso un nuovo anno, il 2025, che sarà quello del verdetto della candidatura Unesco della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, promossa dai Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura.

