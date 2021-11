Cucina d’autore, vino e gastronomia per regalare un Natale in famiglia a chi non ce l’ha

La solidarietà torna ad incontrarsi con la cucina ed il vino, con un occhio alla lotta allo spreco. Ingredienti che animeranno il Natale di Ai.Bi. Amici dei Bambini, nel progetto “Il Bello che fa Bene”, che, da 20 anni, aiuta la missione dell’associazione, ovvero quella di “garantire a tutte le bambine e i bambini il diritto di essere figli”. Per l’edizione dei vent’anni, il “Bello che fa Bene” veste anche i panni della sostenibilità, direzione che ormai non è più una scelta, ma una necessità. Per farlo, trova la preziosa partnership dello chef dello “scarto zero” Franco Aliberti proponendo la speciale Box “Ovunque tu sia … Brinda con Ai.Bi.”.

“Il Bello che Fa Bene”, infatti, non è solo un evento, ma un modo di pensare; un approccio filosofico che da vent’anni raccoglie tutti i protagonisti del “bello” sotto un comune intento di solidarietà. Un momento perfetto per le aziende e per le persone che credono che una scelta di stile possa sposare una buona azione e, anzi, le due cose possano sostenersi a vicenda.La “buona azione” di questo 2021 è rivolta agli oltre 200 milioni di bambini che non conoscono il significato della frase per noi tanto significativa “Natale con i tuoi”. Sono i bambini abbandonati negli orfanotrofi di tutto il mondo, che non avranno anche per quest’anno un Natale in famiglia. Non avranno regali da scartare né genitori con cui condividere i giorni di festa. E Ai.Bi. vuole essere al loro fianco, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti per provare a cambiare il loro destino. I primi a sostenere questo impegno sono Franco Aliberti e gli altri grandi chef coinvolti nell’iniziativa “Il Bello che fa Bene - scarto zero”.

La cucina di Franco Aliberti, infatti, è fatta non solo di qualità e creatività, ma anche di impegno, etica e utilizzo consapevole dei prodotti alimentari. Una cucina che può contare tanti ristoranti stellati e volti noti nella rubrica di Master Chef Magazine “Cucina Antispreco”, in onda su Sky Uno, in cui Aliberti mostra ai telespettatori come creare ottimi piatti riducendo al minimo lo spreco alimentare.

“Intendo il mio fare ristorazione - afferma Aliberti - più anti-spreco che di riutilizzo: la metà delle cose che uno scarta è la metà di quelle che compra”.

Questo sguardo attento alla bellezza dello “scarto” è una caratteristica che unisce ancor più Aliberti alla mission di Ai.Bi.: promuovere il diritto a essere figli dei bambini abbandonati dalla famiglia, prima, e dalle istituzioni poi. Bambini e bambine scartati due volte che, nonostante tutto, non perdono la speranza di diventare figli grazie all’accoglienza. Ma Franco Aliberti non sarà solo: sono tanti gli chef che, da nord a sud, si sono uniti alla cordata “no spreco alimentare”: per un mondo più a portata di bambino. Per aderire all’edizione n. 20 de “Il Bello che Fa Bene” e brindare con Ai.bi, basta richiedere online la Box “Ovunque tu sia ... Brinda con Ai.Bi.”: bella, solidale e sostenibile. Realizzata in collaborazione degli amici di sempre di Longo Speciality e con il sostegno di Gruppo Lunelli, la box contiene un panettone pasticceria Bardi - Longo, con crema di Pistacchio di Bronte Dop; uno Spumante Trento Doc Maximum Brut Cantine Ferrari; una confezione di cioccolato di Modica Igp al sale integrale; una confezione di frollini alla nocciola - biscotti artigianali con nocciole Igp del Piemonte; una confezione di croccantini alle mandorle pugliesi, pistacchio di Stigliano e nocciole Piemonte Igp; un dono firmato Alessi della linea Girotondo, simbolo dei bambini “scartati” che rinascono figli grazie all’amore di chi li accoglie in famiglia. In più, ci sarà un esclusivo cadeau “scarto zero” tutto da scoprire pensato dallo chef Franco Aliberti. Nella box sarà presente anche l’invito esclusivo per partecipare all’evento on line “Il bello che fa bene”: una diretta social che si terrà il 21 dicembre h 19, in cui a fare gli onori di casa sarà il presidente di Ai.Bi. Marco Griffini insieme all’amico Max Laudadio, volto storico di “Striscia la Notizia”.Ospiti speciali lo chef dello “scarto zero” Franco Aliberti e gli amici chef che, da Bergamo a Palermo, si collegheranno dalle proprie cucine. Inoltre, nella serata, ci sarà spazio anche una sorpresa speciale, tutta da scoprire. Infine, per gli amanti dello shopping, il “Bello che fa Bene” si declinerà anche in un Temporary Shop Online, a dicembre, sul sito dell’associazione, con tante occasioni offerte da aziende leader del design, del lusso, della moda, la casa e la gastronomia italiana.

