Cucina vegana che passione. Cresce offerta nella ristorazione, il salato batte il dolce nelle scelte

Quando si parla di vegano il derby infinito tra dolce e salato ha un suo vincitore. Da anni novembre è simbolo del “World Vegan Month” e, per l’occasione, Uber Eats ha deciso di fare un punto sull’andamento di questa tendenza alimentare in Italia. Da un’analisi degli ordini è emerso che quest’anno gli italiani sono tornati a mangiare salato. Una inversione di tendenza se consideriamo che l’anno scorso sono stati i dolci vegani ad essere particolarmente apprezzati. Trend a parte, mangiare vegano non è più solo una moda ma una vera filosofia di vita che ha portato numerosi ristoratori a cambiare la loro offerta per diventare sempre più plant-based. Solo nell’ultimo anno, infatti, l’app di Uber Eats ha registrato un aumento del 63% di ristoranti che offrono opzioni vegane sulla piattaforma.

Tra tutti, Flower Burger (presente in diverse città tra cui Milano, Roma e Torino), Vegalley e Nana Veg Kitchen a Milano rimangono in testa alle preferenze. La cucina vegana è maggiormente richiesta nelle grandi città: sul podio figurano Milano, Napoli e Roma. Venendo alle zone “più vegan”, a Milano domina Centrale, seguita da Porta Venezia e Brera. A Napoli, il veganesimo spopola nelle zone di Arenella, Piedigrotta e Vomero. I romani, invece, amano mangiare vegano vicino al Colosseo, a Trastevere oppure in zona Termini.

Anche gli utenti stanno dimostrando la volontà di integrare sempre di più la cucina vegana nella loro quotidianità: da gennaio a settembre 2022 c’è stato un aumento degli ordini superiore al 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E se prima tra le richieste figuravano dolciumi di vario tipo come cornetti, brownie e torte, quest’anno gli italiani hanno richiesto soprattutto cibi salati: la carbonara vegana e i burger vegetali insieme a differenti tipologie di contorni e salse sono i prodotti più richiesti (fonte: dati interni Uber Eats, Gennaio 2021 - Settembre 2022).

