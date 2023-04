“Cultura e agricoltura stanno insieme, i vigneti sono come cattedrali, e l’Unesco lo conferma”

Parola del critico d’arte Vittorio Sgarbi: “dobbiamo difendere il paesaggio che è coltivato dalla tradizione culturale della vite e dell’ulivo. Dobbiamo guardare con attenzione la relazione tra valori spirituali e culturali e produzione di vino. Che è importante per l’economia e per la tutela dei paesaggi. I Bacco di Caravaggio e Guido Reni a Vinitaly? Capisco ma non condivido, andavano portati in un museo, che è il tempio delle opere d’arte, come la cantina lo è del vino”.

