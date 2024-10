Cusumano, Terre Siciliane Igt Chardonnay Tenuta Ficuzza Vigneto del Ventaglio Jalé 2022

Lo Chardonnay Vigneto del Ventaglio Jalé è ottenuto dalle uve della varietà francese coltivate nella Tenuta Ficuzza, a Piana degli Albanesi, su colline che superano i 700 metri di altezza sul livello del mare. Vinificata in barrique di secondo e terzo passaggio e poi maturata negli stessi recipienti per sei mesi, la versione 2022 profuma di pesca, ananas e fiori di ginestra, con tocchi lievemente burrosi e speziati. In bocca il sorso è ampio e ben strutturato, sapido e croccante, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso, ancora su ritorni fruttati. Cusumano attualmente conta su 520 ettari vitati, distribuiti in areali differenti, da quello della Tenuta Ficuzza nel palermitano fino a quello della Tenuta San Giacomo non lontano da Caltanissetta, da quello della Tenuta di Alta Mora sull’Etna a quello delle Tenute Presti e Pegni e Monte Pietroso a Monreale, da quello della Tenuta San Carlo a Partinico fino ai vigneti di proprietà a Pachino, con una produzione che si attesta su una media annuale di 2.500.000 di bottiglie. Quella dei fratelli Diego e Alberto Cusumano, dal 2000 ad oggi, è probabilmente una delle “cavalcate” imprenditoriali più incalzanti del meridione d’Italia, che ha generato una delle crescite più rapide, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, trasformando una cantina, tutto sommato giovane, fra quelle protagoniste dello scenario enoico siciliano e non solo.

