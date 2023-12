Cusumano, Terre Siciliane Igt Syrah Tenuta San Giacomo Fosnuri 2019

Fos deriva dal greco phos e significa luce, anche in termini di conoscenza. Nur invece è una parola araba, e porta lo stesso significato di luce, anche in senso divino. Luce, quindi, al quadrato. Ed è il modo in cui Cusumano celebra la caratteristica unica del territorio da cui proviene il Fosnuri: è la Tenuta di San Giacomo a Butera, la terza acquisita da Francesco Cusumano insieme ai figli Alberto e Diego, dopo i vigneti a Partinico e Tenuta Ficuzza, seguite dalle tenute di Presti e Pegni e di Monte Pietroso. Qui a Butera, il terreno è calcareo, completamente bianco. Sembra neve, e come la neve, riflette il sole, che quindi scende dall’alto e sale dal basso, impegnativo. Ma l’altitudine di 400 metri di altezza aiuta le escursioni termiche e la brezza del mare porta iodio e ventilazione. È una terra dedicata al Nero d’Avola, ma anche il Syrah, che ama il caldo, ci si trova comodo. Diraspata delicatamente e macerata per circa 25 giorni senza esagerare con le estrazioni, la prima annata resta impenetrabile allo sguardo: scuro e profondo, Fosnuri rivela però un colore viola vivace lungo i bordi. I profumi non sono eccessivamente dolci: more selvatiche, rovi e macchia mediterranea, cardamomo e liquirizia e infine viola in caramella. Il sorso è già più dolce, subito intercettato da note amaricanti e sapide; materico, sosta a lungo sulla lingua, lasciando la gola calda di amarena croccante e cioccolata al rum.

(ns)

