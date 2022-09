Cuvage, Docg Alta Langa Brut 2017

La casa spumantiera Cuvage con sede a Acqui Terme nasce nel 2011 e trae il proprio nome dalla crasi tra i termini francesi “Cuvée” e “Perlage”. I suoi Metodo Classico sono ottenuti in prevalenza da uve locali, Nebbiolo, Cortese, Moscato e Brachetto, ma non mancano, evidentemente, anche i classici vitigni transalpini Pinot Nero e Chardonnay. La gamma delle etichette aziendali comprende cinque referenze: il Cuvage de Cuvage Pas Dosé, l’Alta Langa Brut, il Nebbiolo d’Alba Brut, l’Asti Dolce Millesimato e il Blanc de Blancs. Cuvage fa parte di Mondodelvino, solida holding nata nel 2013 che mette assieme un gruppo di aziende, comprendente la capostipite cantina MGM Mondo del Vino (nata nel 1991 a Forlì), la MGM di Priocca nel cuneese, la cantina Acquesi di Acqui Terme, Ricossa di Castel Boglione nell’Astigiano, la romagnola Poderi dal Nespoli e la siciliana Barone Montalto, con sede a Santa Ninfa nel trapanese, e che si è distinta per una significativa performance commerciale soprattutto nei mercati esteri. L’Alta Langa Brut 2017, affinato sui suoi lieviti per 30 mesi, possiede colore giallo paglierino carico con riflessi dorati e perlage fine e persistente. Al naso, si alternano rimandi alla frutta gialla matura e a richiami floreali, con tocchi di pan brioche e spezie a rifinitura. In bocca, la progressione è vivace e continua, con sorso croccante e sapido, dal finale dai ricordi di mandorla tostata.

(fp)

