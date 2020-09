Da Raffaello al Leopardi, dal Verdicchio al Rosso Conero, viaggio nelle Marche del vino

Dalle montagne al mare, dai grandi vini all’alta ristorazione, presente e futuro di una delle perle dell’enogastronomia e della cultura d’Italia. Testimonianze di produttori come Collestefano, Le Terrazze (cantina d’elezione per un mito della musica come Bob Dylan), La Calcinara e Umani Ronchi, chef come Enrico Recanati (Andreina), e dei vertici dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, per l’unica regione d’Italia “al plurale” che ha saputo unirsi intorno al vino.

