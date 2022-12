Dagli States all’Asia, le eccellenze italiane nel mondo nella “Top Restaurants” by Gambero Rosso

Fine anno, tempo di guide. Tra queste non poteva mancare la nuova edizione di “Top Italian Restaurants” del Gambero Rosso, la guida che premia i ristoranti italiani all’estero. Tra gli “Special Awards”, lo chef dell’anno è Antonio Mermolia, 39 anni, lavora a pochi metri dalla Casa Bianca nel raffinato ristorante “Fiola” proponendo una cucina squisitamente mediterranea, ritmata da energia creativa e rigore tecnico. Il ristorante dell’anno è “LA Puglia a Santa Monica”, il locale aperto in California da Valentina Bianco, tra focaccia da sogno, orecchiette a regola d’arte e pasticciotto finale.

Il “Premio Guardiano della Tradizione” va, invece, a Pino Posteraro, che, dal 1999, difende strenuamente e con classe l’identità italiana dei sapori nel suo “Mediterranean Grill & Enoteca” a Vancouver, sulla sponda pacifica. La carta dei vini dell’anno ci conduce nella “Las Vegas d’Oriente”, Macao, e precisamente a “8 e1/2 Bombana Macao”, grazie al profondissimo lavoro di ricerca del manager e sommelier Marino Braccu. In Asia va anche il “Premio Nuova Apertura” che porta la firma della famiglia Cerea, “Da Vittorio Saigon” ha aperto con successo nel giugno 2022 a Ho Chi Minh nello scenico Times Square Building. Il ristorante emergente dell’anno va allo storico locale “Carpaccio” a Parigi, rinnovato in grande stile dal talento dei giovani Oliver Piras e Alessandra de Favero. Infine, la pizzeria dell’anno è “Napulé”, sulle sponde del lago Zurigo, grazie alla professionalità di Raffaele Tromiro: dietro un impasto straordinario c’è una storia di riscatto sociale e indipendenza. La “Top Italian Restaurants” 2023 regala delle novità: per la prima volta, infatti, un’osteria, un bistrot o un fine dining sono sullo stesso piano, valutati con le forchette, mentre rimangono gli spicchi per le pizzerie e le bottiglie per le carte dei vini. Il rating è, invece, quello classico: da uno a un massimo di tre. In totale, si contano 30 Tre Forchette, 20 Tre Spicchi e 20 Tre Bottiglie, sette i premi speciali.

“Il livello della materia prima italiana all’estero ha raggiunto livelli impensabili, oggi è più facile trovare dop di nicchia nelle grandi metropoli internazionali che in molte città italiane. In cucina vince il repertorio tradizionale e più classico, con tanti nuovi focus regionali. Il piatto italiano dell’anno? La cacio e pepe, sempre più replicata anche nei locali ricercati, da New York a Sydney”, commenta Lorenzo Ruggeri, curatore della Guida “Top Italian Restaurants” del Gambero Rosso. “Per noi una grande trattoria equivale ad una elegante cucina d’albergo, all’estero il confine è ormai molto sottile da qui il cambio di valutazione. Nel lavoro di selezione andiamo alla ricerca dei sapori più autentici e veri al di là del contesto dell’offerta”, aggiunge Luigi Salerno, Ceo del Gambero Rosso. Secondo Paolo Cuccia, presidente esecutivo del Gruppo, “valorizzare un ristorante italiano virtuoso all’estero equivale a fare promozione di territorio: si tratta di una vetrina fondamentale per artigiani ed eccellenze che trainano il nostro export, stimolando al contempo un turismo curioso e consapevole”.

Focus - I premi della “Top restaurants” 2023

Chef dell’Anno - Antonio Mermolia - Washington DC

Ristorante dell’Anno - LA Puglia - Santa Monica

Pizzeria dell’Anno - Napulé - Zurigo

Nuova Apertura - Da Vittorio - Ho Chi Minh

Premio Guardiano della Tradizione - Pino Posteraro - Vancouver

Carta dei Vini dell’Anno - 8 e ½ Bombana - Macao

Ristorante Emergente dell’Anno - Carpaccio - Parigi

Tre Forchette - I migliori ristoranti italiani nel mondo

8 e ½ Bombana, Hong Kong

Acquarello, Monaco di Baviera

Acquerello, San Francisco

Armani/Ristorante, Tokyo

Art di Daniele Sperindio, Singapore (new)

Belotti - Ristoranti e Bottega, Oakland

Buona Terra, Singapore

Casa Tua, Miami

Cioppino’s, Vancouver

Cori Trattoria Pastificio, San Diego

Da Vittorio, Shanghai

Dilia, Parigi

Don Alfonso, Toronto

Epiro, Nizza

Fiola, Washington

Gellius, Knokke

Il Ristorante Luca Fantin, Tokyo

Il Ristorante Niko Romito, Dubai

La Devozione - The Oval, New York (new)

LA Puglia, Los Angeles (new)

Lumi, Sydney

Mancini, Stoccolma

Mosconi, Lussemburgo

Passerini, Parigi

Pastamara, Vienna

Pianeta Terra, Amsterdam

Sartoria, Londra

Senza Nome, Bruxelles

Tentazioni, Bordeaux

Tèrra, Copenaghen

Tre Spicchi - Le migliori pizzerie

‘O Munaciello, Miami

50 Kalò di Ciro Salvo, Londra

Al Taglio, Sydney

Bottega, Pechino

Forza, Helsinki (new)

Futura, Berlino

Leggera Pizza Napoletana, San Paolo

Luigia, Dubai/Ginevra

Montesacro Pinseria, San Francisco

Napulé, Zurigo (new)

nNea, Amsterdam

Pasquale’s, Rhode Island (new)

Peppe Napoli Sta Ca’, Tokyo

Peppe Pizzeria, Parigi

Ribalta, New York

Sartoria Panatieri, Barcellona (new)

Song’ e Napule, New York

Spacca Napoli, Chicago

Via Toledo Enopizzeria, Vienna (new)

The Pizza Bar on 38th, Tokyo

Tre Bottiglie - Le migliori cantine

1889 Enoteca, Briscane

8 e ½ Bombana, Macao (new)

A16, San Francisco

Acqua Restaurant, Phuket (new)

Drago Centro, Los Angeles (new)

Enomania, Copenaghen

Enoteca, Bangkok

Enoteca Turi, Londra (new)

Ferraro’s, Las Vegas (new)

Gallo Nero, Amburgo

Garibaldi, Singapore

Giando, Hong Kong

Graziella, Montreal

L’Enoteca di Mr. Brunello, Copenaghen

Manifesto, Dublino

Marea, New York

Osteria del Becco, Città del Messico

SaittaVini, Dusseldorf

Sistina, New York

Vinoteket, Oslo

