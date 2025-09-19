Dal cibo alla letteratura: Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, debutta con il suo primo romanzo

Imprenditore visionario, fondatore di Eataly e autore di numerosi saggi di successo: ora Oscar Farinetti esordisce nella narrativa con il romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani, 20 euro, 304 pag.). Il libro racconta la storia di Ugo Giramondi, un protagonista enigmatico segnato da traumi, silenzi e misteri. Scandito in tre tempi - la giovinezza, il processo, il carcere “La regola del silenzio” si legge come un thriller ma è anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Il nuovo libro sarà presentato dall’autore il 22 settembre a Eataly Roma Ostiense, nell’ambito della rassegna Libri&Note, insieme alla giornalista Giovanna Botteri, celebre inviata della Rai, in una conversazione in cui si intrecceranno letteratura, attualità e riflessioni sul mondo contemporaneo.

Farinetti, piemontese Doc, noto in tutto il mondo per aver fondato Eataly e per aver lanciato il nuovo progetto Green Pea, ha pubblicato numerose opere, tra cui “Sette mosse per l’Italia”, “Ricordiamoci il futuro”, l’autobiografia “Never Quiet”, e, con Slow Food, il suo più grande successo editoriale, “Serendipity”.

