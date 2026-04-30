La sosta in viaggio diventa esperienza enogastronomica nei 20 migliori ristoranti “fuori casello”

Il Primo Maggio in arrivo, complice anche la comoda collocazione di venerdì che, di fatto, apre ad un “weekend lungo” di relax, per tanti italiani significherà anche spostarsi in viaggio e per andare qualche giorno al mare, visitare una città d’arte o raggiungere un aeroporto per volare all’estero. Ma se il tragitto è un po’ più lungo del solito (augurandosi di non rimanere imbottigliati nel traffico) anche lo stomaco vuole la sua parte. Ma dove fermarsi a mangiare senza perdere tempo e senza accontentarsi delle aree di servizio? Anche una semplice sosta lungo la strada può, infatti, trasformarsi in un’esperienza gastronomica (del resto anche la Guida Michelin nacque come una lista di ristoranti consigliati agli automobilisti, ndr), e così TheFork - la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa - ha mappato 20 ristoranti “fuori casello”: ovvero una lista di locali - alcuni molto celebri, peraltro - facilmente raggiungibili dall’uscita autostradale e perfetti per concedersi una pausa gourmet anche quando si è solo di passaggio.

Dalla Vineria Derthona nei pressi dell’A7 Milano-Genova a I Ruggeri all’uscita dell’A20 Messina-Palermo, da Petit Gourmet vicino all’A5 Torino-Aosta a La Scaletta appena fuori dall’A2 Salerno-Reggio Calabria, da Meta nei pressi dell’A10 Genova-Ventimiglia a Gustavo all’uscita della SS 101 Lecce-Gallipoli, da Antica Macelleria Turba nei dintorni della A58 Tangenziale Est di Milano a President nei dintorni dell’A2/A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria (a Pompei, dove lo chef stellato Paolo Gramaglia riscopre la cucina degli antichi romani, ndr), da Osteria del Donato vicino all’A4 Torino-Trieste a Elodia sull’A24 Roma-L’Aquila-Teramo, da Corte Scaligera sull’A22 Brennero-Modena a Due Cigni sul Raccordo A14 Tolentino-Civitanova Marche, da Locanda Margon sempre nei pressi dell’A22 Brennero-Modena (il ristorante stellato del Gruppo Lunelli con lo chef Edoardo Fumagalli), a Pascucci al Porticciolo all’uscita dell’A91 Roma-Fiumicino (il celeberrimo ristorante stellato dello chef Gianfranco Pascucci), da Gran Osteria Tre Noci sul RA13 Autostrada A4-Trieste a L’Acquario fuori dal Raccordo A6 Perugia-Bettolle-Siena, da Cinque Cucchiai lungo l’A14 Bologna-Taranto a Bistrot Lo Zero all’uscita della Sgc Firenze-Pisa-Livorno, da Antica Moka sull’A1 Milano-Napoli a MaMe fuori dall’A12 Genova–Roma.

Una mappa che si concentra soprattutto lungo le principali direttrici autostradali del Nord e del Centro Italia, con una presenza significativa di locali in regioni come Lombardia, Toscana e Piemonte, seguite da Emilia-Romagna e Veneto. Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano indirizzi interessanti: la copertura qua è minore, segnala TheFork, ma in crescita lungo le arterie principali di comunicazione. L’A1 Milano-Napoli resta la direttrice con il maggior numero di ristoranti partner, seguita dall’A4 Torino-Trieste e dall’A14 Bologna-Taranto, cui si aggiungono collegamenti strategici per chi viaggia tra grandi città o verso nodi logistici e aeroportuali.



Focus - I 20 migliori ristoranti “fuori casello” by TheFork

Vineria Derthona: Tortona (Alessandria), 3,5 km dall’uscita (A7 Milano-Genova)

Petit Gourmet: La Salle (Aosta), 10 km dall’uscita (A5 Torino-Aosta)

Meta: Celle Ligure (Savona), 2,2 km dall’uscita (A10 Genova-Ventimiglia)

Antica Macelleria Turba: Rivolta d’Adda (Cremona), 10 km dall’uscita (A58 TEEM Tangenziale Est Esterna Milano)

Osteria da Donato: Ponte di Piave (Treviso), 9 km dall’uscita (A4 Torino-Trieste)

Corte Scaligera: Mozzecane (Verona), 4 km dall’uscita (A22 Brennero-Modena)

Locanda Margon: Trento (Trento), 3 km dall’uscita (A22 Brennero-Modena)

Gran Osteria Tre Noci: Sistiana (Trieste), 4 km dall’uscita (RA13 Autostrada A4-Trieste)

Cinque Cucchiai: Faenza (Ravenna), 7 km dall’uscita (A14 Bologna-Taranto)

Antica Moka: Modena (Modena), 6 km dall’uscita (A1 Milano-Napoli)

MaMe: Viareggio (Lucca), 6 km dall’uscita (A12 Genova-Roma)

Bistrot Lo Zero: Montespertoli (Firenze), 8 km dall’uscita (Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno)

L’Acquario: Castiglione del Lago (Perugia), 6 km dall’uscita (Raccordo A6 Perugia-Bettolle-Siena)

Pascucci al Porticciolo: Fiumicino (Roma), 6 km dall’uscita (A91 Roma-Fiumicino)

Due Cigni: Montecosaro (Macerata), 5 km dall’uscita (Raccordo A14 Tolentino-Civitanova Marche)

Elodia: L’Aquila (L’Aquila), 2 km dall’uscita (A24 Roma-L’Aquila-Teramo)

President: Pompei (Napoli), 1,4 km dall’uscita (A2/A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria)

Gustavo: Galatone (Lecce), 2,5 km dall’uscita (SS 101 Lecce-Gallipoli)

La Scaletta: Rosarno (Reggio Calabria), 0,7 km dall’uscita (A2 Salerno-Reggio Calabria)

I Ruggeri: Messina (Messina), 2 km dall’uscita (A20 Messina-Palermo)

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