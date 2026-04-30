La “Giornata della Ristorazione” istituita per legge, un riconoscimento al valore del settore

In un’Italia che ha visto scomparire oltre 86.000 negozi di vicinato in 10 anni (2015-2025), la ristorazione, in crescita, con il suo valore economico, come presidio sociale e canale imprescindibile per i consumi di vino, si conferma uno dei pilastri più solidi del sistema Paese. Mentre il commercio tradizionale arretra, infatti, secondo il primo Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale di Nomisma, la ristorazione registra una crescita dei ricavi del +54,6%, davanti a bar (+51,2%) e alimentari e bevande (+44,4%), e si afferma come principale motore di sviluppo anche in termini strutturali, con un aumento del numero delle unità locali del +26,2% (oltre 55.000 in più) e degli addetti del +69,4%. Numeri che raccontano un settore capace non solo di trainare occupazione e consumi, ma anche di sostenere filiere di qualità, valorizzare i territori e custodire quel patrimonio enogastronomico d’eccellenza che trova nei ristoranti il suo sbocco naturale. È in questo contesto che il Senato ha approvato in via definitiva la Legge che istituisce la “Giornata della Ristorazione” (16 maggio), consacrando il settore nell’ordinamento italiano e riconoscendone ufficialmente il doppio valore, economico e culturale.

“Va dato merito al Parlamento per aver approvato una norma che introduce nel calendario civile una giornata dedicata alla ristorazione. Un apprezzamento particolare al deputato alla Camera per Forza Italia Luca Squeri, primo firmatario del Disegno di Legge e a tutte le forze politiche che hanno promosso trasversalmente l’iniziativa - ha detto Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio - l’approvazione del Parlamento riconosce al nostro settore il suo valore economico, sociale e culturale. Auspico che questo riconoscimento si traduca in una visione strategica per sostenere le sfide quotidiane del comparto. È un risultato che sono certo riempirà di orgoglio tutte le persone impegnate nel settore e che farà da propulsore per la grande festa della ristorazione che celebreremo il prossimo 16 maggio in Italia e perfino all’estero”.

La nuova veste legislativa conferisce, così, un prestigio inedito alla prossima edizione della “Giornata della Ristorazione”, cresciuta negli anni e arrivata alla sua edizione n. 4, il cui programma verrà svelato nei prossimi giorni.

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