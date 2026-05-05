Gen Z, il food trend della primavera 2026? Il ritorno ad ingredienti e piatti di stagione

Dai feed dei creator ai dati dei motori di ricerca, la primavera 2026 sembra segnare un cambio di rotta netto nelle abitudini alimentari dei giovani italiani, con un ritorno deciso alla stagionalità che mette da parte piatti globalizzati e ingredienti disponibili tutto l’anno: nei contenuti più visualizzati compaiono, infatti, asparagi, agretti, fave, piselli freschi, carciofi di fine stagione e le prime fragole, specchio fedele dei mercati locali e di una nuova consapevolezza culinaria che parla il linguaggio della semplicità e della territorialità.

A confermare la tendenza sono i dati dell’Osservatorio Ismea, che registrano una crescita degli acquisti di ortofrutta, con le fragole in aumento del +8,9%, mentre i frutti rossi trainano l’interesse delle nuove generazioni con incrementi importanti per mirtilli (+26%) e more (+37%), complici estetica “instagrammabile” e attenzione al benessere; crescono anche ortaggi (+3,3%) e legumi (+0,7%), segnali di una dieta sempre più orientata a scelte vegetali e ricche di fibre, in linea con quanto rilevato anche da NielsenIQ sui trend salutistici.

In questo scenario, le community digitali diventano un osservatorio privilegiato per leggere il cambiamento e raccontano un pubblico sempre più attento all’origine degli alimenti e alla loro stagionalità, come sottolinea Giuseppe Maiello, food creator e fondatore Giuseppe Healthy, realtà italiana dedicata alle ricette sane e veloci e ai contenuti digitali legati al benessere alimentare e psicologico, che collabora con brand internazionali: “per anni abbiamo cercato online le stesse ricette tutto l’anno, mentre oggi c’è una voglia crescente di cucinare ciò che la stagione offre davvero. Lo vediamo nei commenti, nelle richieste, nelle ricette che performano meglio: le persone vogliono piatti che rispecchino il mercato di oggi, non ingredienti che arrivano da mesi di viaggio”.

Il fenomeno ha una matrice generazionale precisa, perché è la Gen Z a guidare questa riscoperta, come emerge da una ricerca Ipsos secondo cui il 91% dei giovani tra i 16 e i 26 anni vuole conoscere la provenienza degli alimenti e le modalità di produzione, mentre il 38% ricerca attivamente prodotti made in Italy, un dato che intreccia sostenibilità, identità e fiducia nella filiera corta; una sensibilità che si riflette anche nelle ricette più cercate online, dove Google Trends segnala un forte interesse per piatti come “lasagne con asparagi speck e scamorza” e “pasta con crema di fave fresche”, simboli di una cucina contemporanea che guarda alla tradizione con un approccio pratico e veloce.

“Le nuove generazioni non cercano più online le ricette più complesse, con ingredienti esotici e introvabili, ma stanno riscoprendo la stagionalità e la freschezza dei prodotti più semplici. È questo il cambiamento più grande che vediamo. La primavera 2026 ci ricorda che cucinare di stagione è il modo in cui un’intera generazione ha deciso di stare a tavola - aggiunge Maiello - evidenziando come anche le tecniche domestiche tornino protagoniste, dalle fermentazioni casalinghe alle conserve, fino alle composte di fragole e ciliegie, contenuti che aumentano l’interazione perché raccontano un processo oltre al risultato finale”.

Tra i format più virali emergono anche i dolci senza cottura, come le torte a base di yogurt e semi di chia, pensate per essere rapide, leggere e adatte alle temperature che salgono, con ingredienti stagionali come i mirtilli protagonisti, a dimostrazione di come la cucina digitale sia oggi un ponte diretto tra ciò che cresce nei campi e ciò che finisce nei piatti, raccontando una nuova idea di alimentazione più consapevole, accessibile e radicata nel territorio.

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