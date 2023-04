“Dal Prosek all’etichetta irlandese, in Europa battaglie per la difesa degli interessi nazionali”

“In Europa spesso accade che tutto ciò che è identità e specificità venga visto come qualcosa da ostacolare in nome di principi, giusti sulla carta, ma male applicati. Penso al tema del Nutriscore, o alla retro etichetta voluta dagli irlandesi e mille altre questioni, come il riconoscimento del Prosek. Battaglie continue, ma tutte legate alla difesa degli interessi nazionali, e questo è un Governo consapevole di dover difendere i suoi. Non solo ci opponiamo al Nutriscore e all’etichettatura irlandese, ma rilanciamo, candidando la Cucina Italiana a Patrimonio Unesco”.

Copyright © 2000/2023