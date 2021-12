Dalla friggitrice ad aria al Multicooker: 10 prodotti “must have” per sentirsi top chef in cucina

Dalla friggitrice ad aria, per non perdersi il gusto e stare al tempo stesso attenti alla linea, al Multicooker che dice addio alle pentole a pressione, dalla planetaria per chi sogna di imitare Iginio Massari alla macchina del sottovuoto che consente di limitare lo spreco alimentare: sono alcuni degli accessori indispensabili per chi si mette ai fornelli, specialmente in vista del pranzo di Natale o del cenone di Capodanno, secondo MediaWorld, azienda leader in Italia nella distribuzione di elettronica, che ha stilato la classifica dei dieci piccoli elettrodomestici “must have”, strumenti di una tecnologia diventata al giorno d’oggi un aiuto indispensabile in cucina.

Nell’elenco, che può essere anche uno spunto per regali last minute, troviamo accessori tradizionali come la macchina del caffè - a cialde, capsule o miscela - il frullatore (e la sua evoluzione, la Kitchen machine), l’affettatrice (ce ne sono sceniche, che fanno anche da arredo, e altre più piccole e richiudibili adatte agli appartamenti dove bisogna ottimizzare gli spazi) e la macchina del pane. Ci sono tecnologie che permettono di riscoprire la tradizione, come la macchina per la pasta elettrica. Per realizzare dolci non si può prescindere dalla planetaria, il cui nome deriva dal tipo di movimento che compie la macchina, simile a quello dei pianeti, ideale per realizzare anche il panettone e il pandoro.

Tra i prodotti di tendenza nel 2021 c’è la friggitrice ad aria, con cui si ottiene cotture gustose ma più sane, perché l’olio non viene utilizzato o viene utilizzato pochissimo rispetto alle friggitrici tradizionali. Si può dire addio alle pentole a pressione col Multicooker, pentola “computerizzata” con cui è possibile riscaldare le pietanze, cuocere la pasta, la carne stufata o al forno, friggere e addirittura preparare creme, dolci e pane o pizza.

La lista di MediaWorld include, infine, anche la macchina del sottovuoto, utile per combattere lo spreco alimentare: in pochi minuti, infatti, grazie ai sacchetti e alla macchina del sottovuoto si possono conservare i cibi in modo che si mantengano al meglio in frigo o nel congelatore.

Copyright © 2000/2021