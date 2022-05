Dalle Langhe a Hollywood, Barolo e Barbaresco protagonisti a Los Angeles

Tra degustazioni tecniche e seminari per il trade, e spettacolo agli Studios, voci e riflessioni di produttori, gionalisti, critici ed addetti ai lavori, da “Barolo & Barbaresco World Opening”, evento voluto dal Consorzio del Barolo e del Barbaresco, che nei giorni scorsi ha portato nella “città degli angeli”, in California, i vini di 200 produttori e la cucina delle Langhe. Con punteggi da Oscar per i vini: 94,4 su 100 il rating del Barolo 2018, 98,3 per il Barbaresco 2019.

