Davide Fregonese, Docg Barolo Cerretta 2019

L’azienda che porta il nome del suo artefice, Davide Fregonese, si trova a Serralunga d’Alba. Dopo una Laurea in Ingegneria industriale e molti anni trascorsi tra Inghilterra e Stati Uniti completamente dediti alla finanza, Fregonese è approdato in Piemonte, mettendosi in gioco con un’esperienza decisamente diversa dalle precedenti. Qui, il fascino delle Langhe ha giocato il suo ruolo e Davide Fergonese ha deciso di entrare dalla “porta principale”, avvalendosi per il suo progetto di amici e professionisti del vino come Luigi Vico e Davide Rosso. Dopo un decennio passato alla ricerca del luogo ideale per iniziare il suo percorso enoico, nel 2014, acquista pochi ettari di terra nel comune di Serralunga D’Alba, che comprendono anche porzioni di due Cru celeberrimi: Cerretta e Prapò, entrambi in realtà ancora non presentissimi sul mercato. Ma, “l’appetito vien mangiando”, come si dice, e Davide Fregonese insieme a Davide Rosso è protagonista anche di un altro progetto intrigante, questa volta in Sicilia, sull’Etna, dove nell’areale di Castiglione di Sicilia, in Contrada Montedolce/Solicchiata, produce vini del Vulcano. Il Barolo Ceretta 2019 ha un profilo aromatico floreale con lampi di ciliegia e tocchi di liquirizia e sottobosco. In bocca, i tannini non sono mai invadenti e si sovrappongono ad una spiccata fragranza acida, che ne amplifica bevibilità e finale dalla nota balsamica di congedo.

