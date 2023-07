De Venoge, Aoc Champagne Brut Luigi XV 300th Anniversary Special Edition 1996

Il Luigi XV 1996 possiede naso raffinato e complesso che si apre su toni di miele, frutta gialla e brioche appena sfornata, una leggera sosta nel bicchiere fa venir fuori agrumi canditi, anice e cera d’api. Al palato, è vino morbido e ampio ancora ben guidato dall'acidità e da un’effervescenza cremosa e persistente, con lunghissimo e ancora freschissimo finale. In occasione del trecentesimo anniversario dell’incoronazione di Luigi XV, la Maison De Venoge ha fatto uscire alcune bottiglie della cuvée “Louis XV” del millesimo 1996, forse una delle più straordinarie annate almeno degli ultimi venti anni. Si tratta di una cuvée iconica, realizzata esclusivamente a partire da uve Grand Cru e prodotta solo nelle migliori annate, dedicata a quel re che si lamentava di dover rinunciare allo Champagne ogni volta che andava a trovare la sua amante, Madame de Pompadour. Tutto ebbe però un “lieto fine” il 25 maggio 1728, quando lo stesso Luigi XV autorizzò la commercializzazione e il trasporto dello Champagne imbottigliato. La Maison De Venoge - situata nella celeberrima Avenue de Champagne di Epernay - nasce quando Henri-Marc De Venoge emigrò dal Cantone svizzero di Vaud per andare nella Champagne, dove creò De Venoge et Cie nel 1837 con il figlio Joseph. La Maison si trovava inizialmente a Mareuil a Aÿ e solo in seguito si trasferì a Epernay. Oggi De Venoge produce circa 2 milioni di bottiglie all’anno.

