Debutterà a Perugia nel 2025 il più innovativo museo esperienziale sul cacao in Italia

Sarà il più grande ed innovativo museo esperienziale sul cacao e sul cioccolato in Italia: nel 2025 a Perugia verrà inaugurata la “Città del Cioccolato”, un progetto strettamente collegato ad Eurochocolate (il festival internazionale che da 30 anni porta nella città umbra centinaia di migliaia di visitatori da tutte le parti del mondo), e sviluppato da Destinazione Cioccolato. Si svilupperà sugli oltre 2.800 metri quadri dell’ex Mercato Coperto di Perugia e sarà un vero e proprio percorso dedicato a famiglie, foodlovers, curiosi, studenti, professionisti e amanti del cibo degli dei, con laboratori, fabbrica “bean to bar”, chocho-shop e chocolate bar.

Il percorso prenderà il via dagli spazi dedicati alla geografia e alla storia del cacao: un viaggio culturale per scoprire una tradizione che affonda le sue radici millenarie nelle antiche civiltà mesoamericane, rivelando un mondo affascinante e ancora poco esplorato. Passo dopo passo, il visitatore potrà scoprire segreti e curiosità della storia del cioccolato in Europa, in Italia e nel distretto di Perugia. Una passerella in legno condurrà ad un piano sottostante: qui il visitatore potrà immergersi in una dettagliata e verosimile riproduzione di una grande foresta del cacao, uno spazio suggestivo dove sarà possibile osservare le prime fasi di coltivazione e di trasformazione del frutto del cacao, la cabossa.

Dalla foresta del cacao, sarà possibile raggiungere i primi laboratori didattici ed esperienziali, per poi avvicinarsi a una vera fabbrica del cioccolato “bean to bar”, predisposta per far vivere attivamente questi passaggi. Chiuderanno il percorso un choco-shop e un chocolate bar, entrambi aperti anche al pubblico esterno. Il primo presenterà un’offerta sempre aggiornata di prodotti provenienti da ogni angolo del mondo, il secondo permetterà ai più golosi di concedersi un piccolo peccato di gola con una bellissima vista sulle vallate umbre, fino a scorgere la vicina Assisi.

“Perugia rappresenta nell’immaginario collettivo la "Città del Cioccolato" per eccellenza - ha dichiarato il fondatore di Eurochocolate Eugenio Guarducci - questo lo dobbiamo ad una tradizione che parte da lontano ma anche ad un grande sforzo di comunicazione e promozione costruito in questi ultimi 30 anni attraverso Eurochocolate. Aver aperto il cantiere di questo ambizioso progetto ha significato per tutti noi iniziare a trasformare un sogno in dolce realtà”.

E partirà ufficialmente il 14 novembre una campagna di equity crowdfunding - sulla piattaforma Mamacrowd - con l’obiettivo di coinvolgere un azionariato diffuso, aperto a persone, imprese, associazioni e fondazioni. I fondi avranno come scopo quello di accelerare gli obiettivi del Piano Economico Finanziario già asseverato da Nomisma, dare vita ad un vero e proprio Osservatorio Internazionale del Cacao e Cioccolato; finanziare progetti di filiera sostenibile nei Paesi produttori di cacao e sostenere progetti di inclusività sociale all’interno della “Città del Cioccolato”.

