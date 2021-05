Degani, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2017

L’avventura enoica dei fratelli Degani comincia negli anni Settanta del secolo scorso. Nel 1980 Sante Degani lascia l’azienda nelle mani del fratello Angelo. Nel 1990 è il momento anche per Angelo di lasciare l’azienda, che passa al nipote Aldo aiutato dai fratelli Zeno per la cura dei vigneti e Luca per la parte enologica, assumendo così l’assetto attuale ancora contraddistinto da un chiaro stampo familiare, non infrequente a queste latitudini. Gli ettari a vigneto sono 10 e sono collocati tra Valgatara, San Pietro in Cariano e Fumane, ad un'altitudine che va da 150 ai 230 metri sul livello del mare, mentre il volume complessivo in termini di bottiglie si attesta su una media di 90.000 pezzi; la sede aziendale sorge a Marano di Valpolicella. Le varietà fondamentali allevate sono classicamente, in ordine di prevalenza, la Corvina, la Rondinella e il Corvinone con una presenza limitata anche di Garganega, dando origine ad un altrettanto classico portafoglio etichette tutto all’insegna della produzione tradizionale della Valpolicella. L’Amarone Classico 2017 è composto per il 40% da Corvina, 30% Rondinella e 25% Corvinone e profuma intensamente di ciliegia e sottobosco, di alloro, cui si aggiungono toni freschi di uva spina e quelli speziati della liquirizia. C'è tutta la dolcezza e la sapidità tipica dell'Amarone, ben equilibrati da una giusta dose di amarezza e da un piacevole freschezza a chiusura, che sa di arancia e menta.

