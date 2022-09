Dehors, prorogata fino al 31 dicembre l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti

I bar e i ristoranti italiani potranno mantenere negli spazi esterni i loro dehors (pedane, tavoli, sedute e ombrelloni): il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’occupazione di suolo pubblico. Si tratta di una misura prevista nel dL Aiuti-Ter e in attesa di essere pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”.

La possibilità per bar e ristoranti di occupare gli spazi pubblici - strade e piazze - con strutture amovibili era stata introdotta nel 2020, con la pandemia, ed aveva permesso ai pubblici esercizi di non fermare la propria attività in seguito alle restrizioni previste per i locali al chiuso.

Positiva la reazione di Fipe/Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi: (https://www.fipe.it): “bene ha fatto il Governo a reiterare una misura che è stata particolarmente apprezzata anche dai cittadini e che ha permesso di rivitalizzare le città. Questo consentirà alle imprese di affrontare meglio un periodo che si preannuncia critico sia per l’aumento consistente dei costi, a partire da quelli dell’energia, che per l’atteso rallentamento dell’economia”.

