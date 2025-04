Deutz, Aoc Champagne Brut Classic

Fondata nel 1838 da William Deutz e Pierre-Hubert Geldermann nel villaggio Grand Cru di Aÿ, la Maison Deutz si distingue per la produzione di Champagne dallo stile fine e armonioso. I circa 50 ettari di proprietà - certificati HVE livello 3 - si trovano nei migliori Cru, tra cui Aÿ, Verzenay, Bouzy, Ambonnay, Avize, Le Mesnil e Oger. Inoltre, la Maison si approvvigiona da circa 350 ettari di parcelle, la maggior parte delle quali classificate Grand o Premier Cru, con contratti di lunghissima data con i vignerons. La vinificazione è parcellare in 220 vasche inox, e la malolattica è svolta per garantire equilibrio e costanza stilistica. Il Brut Classic nasce da uve al 42% Chardonnay - un notevole aumento rispetto alla formula classica che vedeva le uve in parti uguali - unito a 40% Pinot Noir e 18% Meunier di circa 70 Cru; inoltre l’edizione corrente è basata sulla vendemmia 2020, con il 27% di vini di riserva delle annate 2019, 2018 e un tocco di Chardonnay del 2017. Brut Classic rappresenta il manifesto stilistico della Maison, guidata dalla chef de cave Caroline Latrive dal 2023. Floreale e dal frutto generoso, ha una freschezza armoniosa e una piacevolezza elegante, grazie a 3 anni di maturazione sui lieviti nei 3 km di gallerie scavate nel gesso, a 30 metri di profondità sotto le vigne di Aÿ. Il dosaggio è di 7 g/l, e negli anni recenti ha visto una progressiva riduzione per valorizzare la materia prima.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2025