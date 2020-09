Di Majo Norante, Doc Molise Greco 2018

Una declinazione “made in Molise”, quella del Greco a marchio Di Majo Norante, che declina uno dei vitigni più antichi del panorama bianchista italiano, diffuso capillarmente nel centro sud dello Stivale regioni tra Campania, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria e Puglia. La versione 2018 ha colore giallo paglierino brillante ed è condotta al naso da aromi che alternano fruttato a polpa bianca fresco a cenni di frutta secca. In bocca, il sorso è morbido e bilanciato, di buona consistenza e dal finale fragrante. Di Majo Norante resta senz’altro la cantina simbolo del Molise enoico, benché anche in questa piccola Regione non manchi un crescente sviluppo vitienologico. Condotta da Alessio, che continua l’attività pionieristica del padre Luigi, sorge a nord del Gargano, in contrada Campomarino, là dove un tempo sorgeva il feudo dei Marchesi di Santa Cristina, e in cui i terreni sciolti e sabbiosi compongono per la maggior parte i suoli dei 125 ettari di vigneto di proprietà, coltivati a biologico, che permettono all’azienda una produzione complessiva annua di 800.000 bottiglie. Il ricco portafoglio aziendale dallo stile sobriamente moderno, coerente con la vocazione di questa cantina al commercio internazionale, privilegia però da sempre le varietà locali, che del resto forniscono una materia prima capace di distinguere le etichette Di Majo Norante in modo significativo.

