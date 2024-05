Didier Grappe, Aoc Côtes du Jura Vin Jaune 2012

Il Domaine Didier e Jules Grappe, situato nel cuore del Jura, produce vini che riflettono una profonda filosofia di purezza e rispetto per la natura. In vigna Didier Grappe segue i principi dell’agricoltura biologica, evitando l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. In cantina, l’intervento è minimo: le fermentazioni avvengono spontaneamente con lieviti indigeni e non vengono aggiunti additivi o coadiuvanti. Il risultato sono vini autentici e territoriali, che esprimono il carattere unico del terroir del Jura. Côtes Du Jura è un’appellation che permette di utilizzare tutti i vigneti della regione, e Grappe può contare sui circa 8 ettari situati nelle zone più vocate, dove i terreni calcarei e marnosi hanno una buona dose di argilla, che conferisce ai vini complessità e definizione. Fondato nel 1982 da Didier Grappe, dal 2005 il Domaine è gestito anche dal figlio Jules. Insieme, hanno portato l’azienda a quell’eccellenza che oggi è riconosciuta a livello internazionale. Il Vin Jaune 2012 è caratterizzato da una mineralità vivace e una freschezza disarmante, oltre ad una stratificazione aromatica data dalla vinificazione secondo lo stile “Ouillé”, cioè riempiendo i tini per inibire i fenomeni ossidativi. Austero e fine ha note di noci fresche, fiori estivi, buccia di cedro, e tantissime erbe provenzali, con una lunghezza poderosa e il tratto distintivo del Vin Jaune in chiave vibrante.

(Chiara Giovoni)

