Difendere il vino e salvaguardare i fondi dell’Ocm promozione: le sfide del settore in Ue

L’attenzione mediatica, quando si parla di vino, è tutta per la minaccia interna legata al via libera della Commissione Ue all’introduzione degli health warning nella retroetichetta delle bevande alcoliche in Irlanda. Compreso il vino, che però non è un prodotto alcolico come gli altri, ma un prodotto della terra, espressione di una cultura millenaria e di territori di cui ha saputo farsi custode. Anche grazie ai fondi promozione dell’Ocm, una leva capace di far crescere, nei territori, economie di scala rispettose dell’ambiente.

