Dinastie del vino e nuove generazioni: le storie “parallele” di Biserno e Castello del Terriccio

Il vino italiano ha le sue dinastie e la sua aristocrazia, fatta di famiglie che hanno legato il proprio nome a quello di grandi territori, capaci di rivoluzionare e rendere celebri, con la forza delle proprie idee e del lavoro. Nomi familiari a chiunque ami il vino, il cui genio, superando il succedere delle generazioni, ritroviamo in ogni bottiglia, come raccontano le storie, narrate a WineNews, da Niccolò Marzichi Lenzi, direttore della Tenuta di Biserno, discendente per via materna della Famiglia Antinori, e nipote di Piero e Lodovico Antinori, e Vittorio Piozzo di Rosignano Rossi di Medelana, alla guida del Castello del Terriccio, erede dei Marchesi Serafini Ferri e nipote del Cavaliere del Lavoro Gian Annibale Rossi di Medelana.

