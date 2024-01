Domaine de La Baume, Pais d’Oc Igp Syrah La Jeunesse 2021

Domaine de La Baume, oggi di proprietà della famiglia Helfrich, propone un ricco ed articolato portafoglio etichette dal rapporto qualità prezzo ben centrato e caratterizzato da vini accattivanti, immediatamente piacevoli e dal forte potenziale aromatico, ottenuti in prevalenza da Chardonnay, Viognier, Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Siamo nella regione viticola del Languedoc Roussillon, estremo Sud della Francia enoica, non troppo lontano dal confine spagnolo e a stretto contatto con il mar Mediterraneo. Domaine de la Baume sorge tra le due cittadine di Béziers e Pézenas e conta su 170 ettari a vigneto. Anche a queste latitudini, evidentemente, il clima ha subito significativi incrementi delle temperature e l’azienda pratica una vendemmia integralmente notturna, proprio per contrastare la calura delle giornate sempre più assolate. Il Syrah La Jeunesse, che affronta in parte un breve passaggio in legno, è pensato per essere consumato da giovane, ma non è per nulla un vino banale, evidenziando subito i caratteri fondamentali della varietà da cui è ottenuto. La versione 2021 possiede profilo aromatico ben disegnato da sentori di frutti a bacca scura maturi, erbe aromatiche, spezie piccanti e inchiostro. Morbido e avvolgente il sorso, ritmato da tannini dolci e da un frutto polposo, che nel finale di buona persistenza lascia spazio ad una bella nota pepata di chiusura.

(are)

Copyright © 2000/2024