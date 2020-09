Domäne Wachau, QbA Wachau Grüner Veltliner Terrassen Smaragd 2019

È il particolare microclima dovuto al Danubio che funge da regolatore termico soprattutto in estate a far si che i vini della Wachau vengano considerati tra i miglior bianchi al mondo. Anche ai suoli hanno un ruolo determinante, si va dal tipico Löss delle zone basse, fatto di sabbia, argilla e ghiaia, ai terreni alluvionali, sabbiosi, del vecchio corso del Danubio, mentre in alto lo strato di terra utile si assottiglia per lasciare spazio alla roccia sottostante e il fondo diventa scistoso e sassoso. Nei terreni più ricchi ai piedi delle colline alligna perfettamente il grüner Veltliner, il vitigno più diffuso in Austria. Il Domäne Wachau è una cooperativa che da sola detiene un terzo dell’intera superficie vitata della Wachau. La cantina sino al 1790 di proprietà dei monaci benedettini dell'Abbazia di Dürnstein, nel 1938 è stata acquisita dalla neonata cooperativa. Il Domäne possiede vigne nei cru più famosi della Wachau come Achleiten, Kollmitz, Loibenberg o Tausend-Eimer-Berg e i suoi vini sono tra i più conosciuti ed apprezzati dell'intera regione. Come il Grüner Veltliner Terrassen Smaragd '19 ottenuto dalle uve migliori dei terrazzamenti a Loiben e Spitz. Vino di bella struttura dinamizzata da una freschissima vena acida, profuma di frutta esotica, agrumi e spezie, mentre il sorso sapido e ricco di frutto si allunga bene anche per tutto il lunghissimo e persistente finale.

(Massimo Lanza)

