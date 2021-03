Donnafugata, Doc Etna Rosso Contrada Marchesa 2018

Ci aveva già provato negli anni '80, Giacomo Rallo, a trovare un posto sull'Etna su cui investire la propria esperienza vitivinicola, ereditata da una lunga storia famigliare intrecciata alla vite e al vino. Dovette però cedere (rivolgendosi a Pantelleria), per poi tornare e riuscire nel suo intento nel 2016, aquistando 21 ettari di vigna suddivisi in 6 contrade, con sede produttiva a Randazzo. Lo stile di Donnafugata ha accolto l'unicità del vulcano con i suoi leggeri terreni porosi, le forti escursioni termiche, i terrazzamenti, i vitigni autoctoni e la coltivazione ad alberello, producendo 6 vini, tutti contraddistinti dalle inconfondibili etichette sature dei colori siciliani: un bianco, un rosato e 4 rossi. Questi ultimi comprendono Sul Vulcano (che unisce i grappoli di tutte le contrade possedute), Dea Vulcano, che ne è la versione lieve e beverina (ottenuto dalle piante giovani dei diversi appezzamenti) e infine i due Nerello Mascalese in purezza di contrada: Fragore, da Montelaguardia, e Contrada Marchesa, dall'omonimo appezzamento. Un anfiteatro naturale a 750 metri s.l.m. circondato da sciare spoglie di vegetazione, che aumentano le escursioni termiche. Ne deriva un vino aristocratico (e l'etichetta nera di Stefano Vitale costellata d'oro e rosso ne sottolinea l'eleganza) dal naso appuntito di lampone, pietra focaia, spezie dolci e alloro e un sorso saporito e sapido, dai tannini fini e dal lungo finale di ciliegia mentolata.

